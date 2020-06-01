Путин подписал указ о проведении голосования по изменению Конституции 1 июля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Это решение глава государства принял после одобрения Роспотребнадзора и Центризбиркома.

«Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — цитирует текст президентского указа пресс-служба Кремля.

Обсуждая голосование на совещании рабочей группы, Путин отметил, что до 1 июля еще целый месяц. В течение этого времени жители России смогут перечитать поправки и определиться с отношением к ним. У власти же будет время для улучшения ситуации с коронавирусом.

Голосование будет проходить в течение недели, начиная с 25 июня. 1 июля будет последним и основным днем, его сделают выходным.

Голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля. Однако в конце марта Путин объявил о его переносе на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Согласно закону о поправке в Конституцию, сообщить дату голосования должны не меньше чем за 30 дней до него. Изменения вступят в силу, только если их одобрят большинство проголосовавших.