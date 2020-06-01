Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня. А 1 июля будет выходным

Президент России Владимир Путин объявил 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию. Но сделать выбор россияне смогут уже с 25 июня. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников.

По его словам, так россияне выберут для себя удобный день и придут на участки. При этом последний и основной день голосования — 1 июля — станет выходным.

«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — сказал Крашенинников.

Голосование по поправкам должно было пройти еще 22 апреля, но его перенесли из-за ситуации с пандемией.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, две трети россиян готовы принять участие в голосовании. Из них больше половины отдадут свои голоса за новую Конституцию.

Ранее Павел Крашенинников заявил, что часть поправок уже работает в России — в президентских указах и законах. К примеру, это социальный блок, который оказался востребованным в период пандемии.