Сервис для рецептурных лекарств предложили создать на портале госуслуг

Минкомсвязь выступила с предложением реализовать сервис по покупке рецептурных лекарств через портал госуслуг. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Также, по его словам, в ведомстве считают необходимым в ближайшее время ввести сервис оформления электронного больничного и оформления электронного рецепта, пишет ТАСС.

«Принято решение по дистанционной покупке безрецептурных лекарственных средств, но покупка по рецептам все равно требует обращения и похода в аптеку. Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане», — сказал Шадаев.

В среду Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, теперь безрецептурные лекарства можно купить через интернет с доставкой на дом. Кроме того, закон закрепил возможность дистанционной продажи препаратов, которые выдаются только по рецепту, если в стране эпидемия или режим ЧС.

Порядок продажи лекарств определит правительство. Не попадут под действие закона сильнодействующие и наркотические препараты.

Право на дистанционную продажу лекарств получили аптеки с лицензией от Росздравнадзора.