Путин выступил с обращением к россиянам в связи с коронавирусом. Главное

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он объявил, что нерабочие дни продлят до конца месяца, но регионам дадут право решать, какие меры принимать для отражения эпидемии. «360» вел текстовую и видеотрансляцию.

17:08 В завершение выступления Путин выразил надежду, что все будут и дальше действовать согласованно и на опережение, а также пожелал россиянам здоровья.

17:07 По словам Путина, «короткая неделя показала, что когда мы понимаем сложность ситуации, мы можем снизить риски».

17:06 Путин подчеркнул, что сейчас важно сохранить рабочие места и доходы россиян, это приоритет.

Стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения Владимир Путин.

17:05 Объявленный период нерабочих дней могут скорректировать, если позволит обстановка.

17:04 Действия местных властей будут согласовываться с санитарно-эпидемиологическими службами.

17:03 Координировать работу регионов будут полномочные представители президента. Вся информация будет поступать в координационный совет при правительстве.

17:02 Будут работать магазины товаров первой необходимости, аптеки, органы власти и медучреждения.

17:01 Регионы сами будут решать, какой режим вводить в соответствии с указом президента, какие учреждения и организации продолжат деятельность, а какие должны остановить.

17:00 Путин говорит, что ситуация с коронавирусом в регионах России разная. Поэтому субъекты до конца недели должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальный для их территорий.

16:58 Выходные продлеваются до конца месяца — 30 апреля.

Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением зарплаты Владимир Путин.

16:56 Путин начал обращение. Он поблагодарил медиков и персонал медучреждений, которые сейчас «держат оборону от наступающей эпидемии».

16:55 Новое обращение может быть связано с продлением выходной недели. Об этом сообщили СМИ. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова выступали за то, чтобы россияне дольше оставались дома, будь то самоизоляция или нерабочие дни.

16:50 Днем в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам. Его текст российский лидер готовил в своей резиденции в Ново-Огареве. Ранее Путин уже выступал перед россиянами 25 марта. Тогда в связи с пандемией коронавируса он постановил сделать неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также обозначил ряд мер для борьбы с коронавирусом.