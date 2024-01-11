Власть 11 января 2024, 10:41 Путин поделился впечатлениями о Чукотке Путин: Чукотка мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга РИА «Новости»

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Чукотка почти ничем не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Его процитировало РИА «Новости».

Накануне глава государства посетил Чукотку. Уже в четверг, 11 января, он прибыл в Хабаровск. Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик во время разговора про развитие дальневосточных городов вспомнил про памятник Муравьеву-Амурскому и новый театр в Хабаровске. Он назвал инфраструктуру ключевым фактором реализации всех планов.

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«Вчера на Чукотке был — мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — сказал Путин.

Перед встречей с предпринимателями президент посмотрел презентацию реализации планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока. По его словам, запущенные в регионе программы уже дают свои результаты. В том числе благодаря госпрограммам и активности бизнеса на Дальнем Востоке началось активное развитие, подчеркнул Путин.