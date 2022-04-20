Путин поддержал предложение о занятиях по историческому просвещению в школах России

Российский президент Владимир Путин выступил за решение о введении в образовательных учреждениях занятий по историческому просвещению. Он считает, что школьникам это поможет справиться с обилием фейков, которые распространяются в Сети.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что после начала спецоперации на российских школьников обрушилось огромное количество фейков про Россию. Его слова привел телеканал РЕН ТВ. Для борьбы с этим с 1 сентября в школах будут проходить уроки по историческому просвещению.

«Язык — он, конечно, часть народа, душа народа. И мы, безусловно, не должны позволить никому, чтобы кто-то злоупотреблял этим. Против нашего же народа. Это совершенно верно», — согласился с таким решение президент.

Кравцов анонсировал начало изучения истории с первого класса. Сейчас ее начинают проходить с пятого. Для первоклассников он будет проходит в составе уроков по окружающему миру. Глава ведомства также рассказал, что в учебниках по истории появится специальная глава о спецоперации на Украине. Путин также одобрил поднятие флага и исполнение гимна России в школах.

«Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано», — сказал он, обращаясь к Кравцову.

По словам главы государства, эти процедуры должны проходить достойно.