Путин выступил за идею исполнять гимн в школах и поднимать флаг России

Президент Владимир Путин одобрил инициативу поднимать российский флаг и исполнять гимн РФ в школах. Однако он призвал повременить с этим нововведением там, где его пока сложно реализовать.

«Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано», — сказал он на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», говоря с главой Минпросвещения РФ Сергеем Скворцовым. Президента процитировал ТАСС.

Скворцов сообщил, что с 1 сентября 2022 года в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн России, а также подниматься государственный флаг. Президент отметил, что нужно сделать это достойно. Он пояснил, что сама процедура должна соответствовать значимости данных символов.

Кроме того, Путин выступил за введение уроков по историческому просвещению в средних учебных заведениях для борьбы с фейками. С последними школьники столкнулись после начала спецоперации России на Украине.

Глава Минпросвещения анонсировал также еще одно нововведение: занятия по истории теперь будут идти с первого класса, а не с пятого, как это принято сейчас.