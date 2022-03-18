Путин поддержал паралимпийцев и назвал циничным отстранение россиян от Игр в Пекине

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Ханты-Мансийске. Он подчеркнул, что ждет от них новых рекордов и блистательных выступлений, которые обеспечат радушный прием жителей города и добрые эмоции болельщиков. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что у него нет сомнений в успехах паралимпийцев на предстоящих играх, что станет еще одним доказательством того, что ценность спорта заключается в честной борьбе, а не в политической конъюнктуре,

«К сожалению, в последние годы все большее число крупных международных соревнований было отмечено событиями, несовместимыми со спортом, с его духом, характером. Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что современные спортивные чиновники извратили идеи Пьера де Кубертена, заменив равенство на толерантность, справедливость на двойные стандарты, а чистоту в спорте в диктатуру антидопинговой бюрократии. Президент России отметил, что такое поведение привело не только к утрате авторитета международных спортивных организаций, но и к нарушению норм Олимпийской хартии, чей ключевой тезис гласит, что соревнуются спортсмены, а не страны.

«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не стала мириться с тем, что паралимпийцев лишили соревнований, к которым они долго готовились, и организовала свои соревнования для спортсменов из всех стран мира.

«Уверен, здесь, в Ханты-Мансийске, вы докажете, что вы лучшие, самые сильные, мужественные и талантливые», — подчеркнул Путин и пожелал всем успехов.

Международный паралимпийский комитет изначально разрешил спортсменам из России Белоруссии принять участие в соревнованиях в Пекине под нейтральным флагом. Но буквально на следующий день разрешение отозвали из-за начала специальной операции на Украине.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что российские паралимпийцы не останутся без международных соревнований и сообщил о подготовке зимних игр «Мы вместе. Спорт»