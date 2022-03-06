Торжественную встречу устроили российским паралимпийцам в Шереметьево

Болельщики, волонтеры и просто небезразличные люди устроили в аэропорту Шереметьево торжественную встречу российским паралимпийцам, которых не допустили к участию в соревнованиях в Пекине. Фотографии и видео с места события опубликовал Паралимпийский комитет России на своей странице в Instagram.

На сцену поднялись 71 спортсмен, в том числе восемь чемпионов Паралимпиады, 28 заслуженных мастеров спорта России и 11 мастеров спорта международного класса.

К собравшимся обратился председатель Исполкома Паралимпийского комитета России Павел Рожков. От лица всей команды спортсменов он поблагодарил собравшихся за торжественный прием.

«Мы обратимся в различные судебные инстанции, национальные, международные, общественные организации. Честь и достоинство наших ребят отстоим», — заявил он.

Прибывших домой паралимпийцев также поприветствовали помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, руководитель межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Владимир Лукин, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и другие почетные гости.

Паралимпийские игры начались в Пекине 4 марта и продлятся до 13 числа. Изначально Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать под нейтральным флагом. Но уже на следующий день разрешение отозвали, объяснив это специальной операцией по демилитаризации Украины и беспокойством спортсменов из Евросоюза.

Как напомнило Ura.ru, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийском автономном округе. Даты в ближайшее время определит министерство спорта.