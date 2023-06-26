Важное 26 июня 2023, 22:16 Путин заявил, что вооруженный мятеж в любом случае подавили бы Президент Путин заявил, что вооруженный мятеж подавили бы в любом случае РИА «Новости»

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ВС России в любом случае подавили бы вооруженный мятеж, заявил президент Владимир Путин. По его словам, организаторы предали народ страны. Выступление главы государства транслировали в Telegram-канале Кремля.

Президент подчеркнул, что организаторы мятежа предали и его участников, и народ страны. Путин обратился ко всем россиянам и поблагодарил за проявленные выдержку, сплоченность и патриотизм.

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«Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — отметил он.

Путин подчеркнул, что с самого начала событий власти незамедлительно приняли все решения по нейтрализации возникшей угрозы и защите конституционного строя, жизни и безопасности людей.