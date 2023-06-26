26 июня 2023, 22:14
Путин в обращении поблагодарил россиян за выдержку
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку и сплоченность. Выступление главы государства транслировал Первый канал.
Лидер страны выступил в прямом эфире телеканала в 22:10. Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные в сложный для России период. Президент отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал.
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«Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — заявил президент.
Путин отметил, что общество, исполнительная и законодательная ветви власти на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. Общественные организации, региональные конфессии и политические партии выразили твердую и однозначную поддержку конституционного порядка, подчеркнул глава государства.
Россия
Владимир Путин
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