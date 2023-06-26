Власть 26 июня 2023, 22:14 Путин в обращении поблагодарил россиян за выдержку РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку и сплоченность. Выступление главы государства транслировал Первый канал.

Лидер страны выступил в прямом эфире телеканала в 22:10. Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, проявленные в сложный для России период. Президент отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал.

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«Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — заявил президент.

Путин отметил, что общество, исполнительная и законодательная ветви власти на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. Общественные организации, региональные конфессии и политические партии выразили твердую и однозначную поддержку конституционного порядка, подчеркнул глава государства.