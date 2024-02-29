Важное 29 февраля 2024, 13:13 Путин назвал преодоление бедности главной задачей правительства Путин назвал низкие доходы россиян самой острой проблемой РИА «Новости»

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Низкие доходы россиян остаются одной из самых острых проблем, с которой правительство ведет регулярную борьбу. По итогам прошлого года число людей, живущих за чертой бедности, сократилось до 13,5 миллиона человек. Но это все еще слишком много, отметил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что проблема бедности затрагивает более 9% жителей страны, среди которых есть многодетные семьи.

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«Мы держим решение проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно: с 1 января 2023-го ввели единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Причем от беременности до достижения ребенком 17-летия. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо добиваться сокращения этого показателя и довести уровень бедности ниже 7% к 2030 году. Особое внимание он призвал уделить многодетным семьям с низкими доходами.

«Важно, чтобы все меры, которые мы принимаем, были эффективными и действенными, давали ощутимый и реальный эффект», — добавил Путин.

Президент России подчеркнул, что главным предназначением семьи является рождение и воспитание детей, которые станут продолжением многонационального народа России.

Но с учетом неутешительной демографии нормой должна стать многодетность.