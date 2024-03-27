Власть 27 марта 2024, 23:25 Путин передал привет российскому солдату в Авдеевке Путин передал привет бойцу ВС России в Авдеевку через его мать РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин попросил жительницу Торжка передать привет ее сыну, который несет службу в зоне специальной военной операции. Участник СВО сейчас находится в Авдеевке, сообщило РИА «Новости».

Горожане встретили кортеж главы государства со словами приветствия. Одна из жительниц обратилась лично к Путину.

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«Я мать солдата. Он там сейчас, в Авдеевке. Все хорошо, чтобы вы знали», — сказала она.

Отвечая на слова россиянки, Путин попросил передать от него привет.

В среду 27 марта глава государства прибыл в Торжок Тверской области. В ходе поездки он вышел к местным жителям, которые собрались на центральной площади города. Одна из пришедших на встречу с президентом горожанок отметила, что ждала его 20 лет.

Это первая региональная поездка Владимира Путина после прошедших выборов, на которых он победил. По данным Центризбиркома, глава государства набрал 87,28% голосов.