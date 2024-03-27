Власть 27 марта 2024, 19:10 Путин вышел к собравшимся на площади жителям Торжка Приехавший в Торжок Путин вышел к собравшимся на центральной площади жителям РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Тверскую область вышел к жителям Торжка, которые собрались на центральной площади города. Кадры с места событий в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Корреспондент отметил, что кортеж главы государства специально немного отъехал назад, чтобы дать возможность президенту выйти к людям. Путина быстро окружили.

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«Мы вас ждали. Я ждала вас 20 лет», — сказала одна из пришедших на встречу с президентом местных жительниц.

В Торжке Путин провел встречу с сотрудниками культуры Тверской области на площадке комплекса «Гостиница Пожарских» Всероссийского историко-этнографического музея.

В ходе выступления глава государства поздравил гостей с Днем работника культуры, который в России отметили 25 марта.

«Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», — пояснил Путин.

В своем обращении к собравшимся он поблагодарил их за важную работу, которая ложится в основу морально-нравственной базы существования народа.

Это первая региональная поездка президента России Владимира Путина после прошедших выборов, на которых он одержал победу. По данным Центризбиркома, при явке в 77,49% глава государства получил 87,28% голосов избирателей.