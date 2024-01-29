Власть 29 января 2024, 18:39 Путин озвучил последний пункт сценария заседания Высшего госсовета СГ Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на рабочий обед РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге. Трансляцию совещания вели на сайте Кремля.

В завершение Путин публично прочитал для всех присутствующих последнюю строчку в сценарии рабочего совещания.

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«Я как глава принимающего государства приглашаю членов Высшего государственного совета Союзного государства на рабочий обед. Что с удовольствием и сделаю. Спасибо большое», — произнес он.

В ходе заседания Высшего государственного совета президенты подвели итоги выполнения базового документа по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Также утвердили такой же документ на ближайшие три года.

Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии. Детальный план создания медиахолдинга СГ проработали летом прошлого года в Министерстве информации Белоруссии.