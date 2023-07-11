Мир 11 июля 2023, 14:56 План по созданию медиахолдинга Союзного государства утвердили в Белоруссии Мининформ Белоруссии: план создания медиахолдинга Союзного государства проработали Telegram

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Представители Белоруссии и России проработали детальный план создания медиахолдинга Союзного государства. Об этом сообщил министр информации Белоруссии Владимир Перцов, написал официальный Telegram-канал Министерства информации Белоруссии.

«Утвержден план во исполнение поручений председателя Высшего госсовета Союзного государства, президента нашей страны Александра Лукашенко по созданию медиахолдинга», — сказал Перцов.

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Министр пояснил, что медиакомпания объединит в себе ресурсы и будет нацелена на продвижение информационной повестки в России и Белоруссии. Перцов подчеркнул, что эта тема сейчас востребована.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова сказала, что в период инфовойн и инфоатак СМИ Союзного государства должны тесно противостоять всем вызовам и угрозам. Она добавила, что Россия и Белоруссия похожи, поэтому странам нужно обмениваться опытом.

В начале апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко поднят идею создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим, чтобы «не проиграть битву за умы и сердца».

Ранее Лукашенко предупредил, что окно возможностей для роста экспорта в Россию будет не всегда. Поэтому предприятиям республики нужно его активно использовать сейчас и увеличивать объемы выпуска.