Власть 29 января 2024, 15:24 Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко поучаствуют в заседании Высшего госсовета Союзного государства РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед заседанием лидеры двух стран встретились в Константиновском дворце. Переговоры Путина и Лукашенко прошли в формате рабочего обеда.

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Глава государства отметил, что отношения России и Белоруссии активно развиваются по всем направлениям.

«Не только промышленную кооперацию, а говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурной сфере — все быстрыми, хорошими темпами растет», — отметил российский лидер.

За первые 10 месяцев 2023 года товарооборот составил 42 миллиарда долларов. Показатель растет, подчеркнул Путин.

На заседании Высшего государственного совета подведут итоги выполнения базового документа по основным направлениям реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Также утвердят такой же документ на ближайшие три года.

Днем Лукашенко поинтересовался у Путина, поедет ли он вместе с белорусским лидером на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде. Глава государства согласился.