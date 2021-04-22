Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе для переговоров. Если глава государства посчитает нужным, он ответит. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — передало РИА «Новости» его слова.

Владимир Зеленский ранее в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Глава Украины также отметил, что если драка неизбежна, «нужно бить первым». Но, по его словам, каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет о «реальной войне и миллионах человеческих жизней».

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права приглашать коллегу из России Владимира Путина на встречу. Он уверен, что Путину не о чем с ним говорить.