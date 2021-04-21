Жириновский: Зеленский не имеет права приглашать Путина на встречу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права приглашать коллегу из России Владимира Путина на встречу. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Зеленский не имеет права приглашать главу российского государства. Зеленский с его командой никто», — заявил Жириновский.

Он уверен, что Путину не о чем говорить с Зеленским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война». Обращение опубликовал офис Зеленского.

По его словам, «в войне проигрывают все стороны, и нельзя кого-то защитить, нападая», а также «невозможно привести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их постоянно хотят защитить».

Зеленский сообщил, что российская делегация не поддержала заявление, согласованное советниками нормандской четверки и членами трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе, предложив сначала выехать на линию разграничения. Политик рассказал, что бывает там каждый месяц.