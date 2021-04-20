Зеленский предложил Путину провести переговоры в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война». Обращение опубликовал офис Зеленского.

«Отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал: „Если драка неизбежна, нужно бить первым“. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет нее о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней», — начал Зеленский.

По его словам, «в войне проигрывают все стороны, и нельзя кого-то защитить, нападая», а также «невозможно привести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их постоянно хотят защитить».

«Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы это мы, а вы это вы. Но это не обязательно проблема, это как минимум возможность пока не поздно остановить убийственную математику будущих военных потерь», — добавил президент.

Зеленский сообщил, что российская делегация не поддержала заявление, согласованное советниками нормандской четверки и членами трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе, предложив сначала выехать на линию разграничения.

Политик рассказал, что бывает там каждый месяц.

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!» — завершил обращение Зеленский.