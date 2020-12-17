Путин ответил на вопрос об аресте Ивана Сафронова

Уголовное дело Ивана Сафронова связано с периодом его работы правительстве и Роскосмосе. С его журналистской работой это не связано никаким образом. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Путин отметил, что с источниками, где Сафронов брал информацию для иностранных разведок разберется следствие.

«Он же не диссидентствующий журналист, который борется с властью. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с длительным периодом его работы и в правительстве, и в Роскосмосе», — заявил российский лидер.

На комментарий Колесникова, что его бывший коллега мог оступиться, Путин ответил, что нужно смотреть на вред, который мог нанести Сафронов.

Президент подчеркнул, что за ошибку можно простить. Но если место имело предательство в виде передачи закрытой информации иностранным спецслужбам, то это большое преступление.

«Тем, кто ему доверяет и хорошо относится, я сочувствую. Также ему могу посочувствовать. Но если он сознательно собирал информацию и сознательно сдавал представителям спецслужб за вознаграждение?» — задал вопрос Путин.

Президент отметил, что окончательное решение о судьбе Ивана Сафронова примет суд. О вопросе прощения и помилования арестованного советника Роскосмоса пока говорить рано.

Советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля по делу о государственной измене. По решению суда его отправили в СИЗО. Своей вины Сафронов не признал.

По словам адвокатов арестованного, следователи считают, что он передавал информацию спецслужбам Чехии через свой домашний компьютер. Информацию он зашифровывал и отправлял при помощи программы VeraCrypt. Защитники отметили, что официального предъявления обвинения так и не было. Фабулу дела следователи не раскрывают, объясняя это секретностью информации.

До перехода в Роскосмос Иван Сафронов работал журналистом в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», где занимался освещением работ оборонно-промышленного комплекса. Также он входил в президентский пул.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у его помощника не было доступа к секретной информации. Вся его работа заключалась только в работе со СМИ.