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    08 октября 2020, 10:22

    Рогозин выразил надежду на оправдательный приговор по делу Сафронова

    Анастасия Калинина

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что узнал об аресте Ивана Сафронова с экрана телевизора. Тем не менее он не верит в предательство советника и надеется на оправдательное решение суда.
    Рогозин выразил надежду на оправдательный приговор по делу Сафронова

    Рогозин отметил, что весь центральный аппарата Роскосмоса сильно удивился, когда узнал из новостей про арест Сафронова. Об этом он рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

    По словам Рогозина, любого нового сотрудника госкорпорации тщательно проверяют департаменты безопасности, защиты государственной тайны и экономической безопасности. В этих службах, считает глава Роскосмоса, работают настоящие профессионалы, которым он доверяет.

    В любом случае, Иван Сафронов не был допущен к государственной тайне или к каким-либо секретам. В его обязанности входило только общение с коллегами-журналистами.

    «Он шел в пресс-службу в качестве моего советника и не оформлялся на специальную форму допуска», — рассказал Рогозин.

    Глава госкорпарации отметил, что Сафронов «останется [советником главы Роскосмоса] до решения суда». Он также выразил надежду, что приговор будет оправдательным.

    Также Рогозин заявил, что не верит в предательство своего советника, пока суд не докажет обратное. При этом отметил, что в истории разведки были случаи, когда доверие оказывалось ошибочным.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса рассказал, что юристы госкорпорации постоянно контактируют с адвокатами Сафронова. Но сам Рогозин не общался со своим советником со дня задержания.

    Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам Сафронов с этим не согласен.