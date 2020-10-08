Рогозин выразил надежду на оправдательный приговор по делу Сафронова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что узнал об аресте Ивана Сафронова с экрана телевизора. Тем не менее он не верит в предательство советника и надеется на оправдательное решение суда.

Рогозин отметил, что весь центральный аппарата Роскосмоса сильно удивился, когда узнал из новостей про арест Сафронова. Об этом он рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

По словам Рогозина, любого нового сотрудника госкорпорации тщательно проверяют департаменты безопасности, защиты государственной тайны и экономической безопасности. В этих службах, считает глава Роскосмоса, работают настоящие профессионалы, которым он доверяет.

В любом случае, Иван Сафронов не был допущен к государственной тайне или к каким-либо секретам. В его обязанности входило только общение с коллегами-журналистами.

«Он шел в пресс-службу в качестве моего советника и не оформлялся на специальную форму допуска», — рассказал Рогозин.

Глава госкорпарации отметил, что Сафронов «останется [советником главы Роскосмоса] до решения суда». Он также выразил надежду, что приговор будет оправдательным.

Также Рогозин заявил, что не верит в предательство своего советника, пока суд не докажет обратное. При этом отметил, что в истории разведки были случаи, когда доверие оказывалось ошибочным.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса рассказал, что юристы госкорпорации постоянно контактируют с адвокатами Сафронова. Но сам Рогозин не общался со своим советником со дня задержания.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам Сафронов с этим не согласен.