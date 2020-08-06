Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, мог передавать секретные сведения за рубеж со своего домашнего компьютера. Он шифровал данные паролями из книги о первом президенте России Борисе Ельцине, считает следствие.

«В материалах дела сказано, что Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома. При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева „Путешествие через эру Ельцина“ на английском языке», — приводит ТАСС слова адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Собеседник агентства не уточнил, как часто, по версии следствия, Сафронов выходил на связь с западными спецслужбами.

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам он с обвинением не согласен. В изоляторе бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» бросил курить и начал много читать.