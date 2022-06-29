Путин ответил лидерам G7, которые хотели раздеться и стать «круче него»

Российский лидер Владимир Путин ответил на шутки участников саммита G7, которые захотели раздеться, чтобы быть «круче него». Он отметил, что это было бы «отвратительное зрелище», сообщило РИА «Новости».

На саммите «Большой семерки» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон задался вопросом, как быть «круче Путина» — в пиджаке или нет. На что премьер Канады Джастин Трюдо предложил устроить показ верховой езды с голым торсом, с намеком на фото президента России верхом на коне, сделанном в 2009 году в Туве.

«Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — прокомментировал Владимир Путин идею Трюдо.

Президент России раскритиковал слова Джонсона о женщине и войне. Он отметил, что это не очень корректная ссылка от действующего премьера Великобритании с учетом происходящего.

Джонсон предположил, что если бы глава российского государства был женщиной, то она вряд ли бы начала спецоперацию. Пресс-секретарь президента Песков назвал британского премьера «мечтой Фрейда».