Джонсон назвал условие, при котором Путин бы не начал спецоперацию на Украине

В случае, если бы президент РФ Владимир Путин был бы женщиной, он бы не начал спецоперацию на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Если бы Путин был женщиной, — коей он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я не думаю, что он начал бы это, — сказал Джонсон в комментарии немецкому телеканалу ZDF после саммита G7,говоря о российской спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал это заявление.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», — сказал РИА «Новости» представитель Кремля, имея в виду под объектом исследований британского премьера.

Ранее Джонсон заявил, что конфликт на Украине может затянуться. По его словам, Великобритания и ее союзники должны обеспечить Украине стратегическую выносливость, которая необходима для выживания и победы.