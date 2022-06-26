Джонсон на саммите G7 захотел быть «круче Путина» на коне

Одним из животрепещущих вопросов на саммите лидеров стран G7 в Баварии стал вопрос о пиджаках. Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе обсуждения неожиданно заявил, что присутствующие должны показать, что они «круче Путина», и снять одежду. Глава канадского правительства Джастин Трюдо тут же вспомнил о фото президента РФ верхом на лошади.

«Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки? Мы должны показать, что круче Путина», — поинтересовался Джонсон, обращаясь к коллегам.

В ответ премьер Канады Джастин Трюдо предложил устроить показ верховой езды с голым торсом. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен идея понравилась.

«О, да! Верховая езда лучшая», — заметила она.

«Мы должны показать им наши грудные мышцы», — согласился Джонсон.

Среди присутствующих за круглым столом были президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.

Фотография Владимира Путина с голым торсом на коне, которую вспомнил Трюдо, была сделана в августе 2009 года во время отдыха в Туве.