Джонсон на саммите G7 захотел быть «круче Путина» на коне
Лидеры G7 поспорили из-за одежды и вспомнили о фото Путина на коне
Одним из животрепещущих вопросов на саммите лидеров стран G7 в Баварии стал вопрос о пиджаках. Премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе обсуждения неожиданно заявил, что присутствующие должны показать, что они «круче Путина», и снять одежду. Глава канадского правительства Джастин Трюдо тут же вспомнил о фото президента РФ верхом на лошади.
«Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки? Мы должны показать, что круче Путина», — поинтересовался Джонсон, обращаясь к коллегам.
В ответ премьер Канады Джастин Трюдо предложил устроить показ верховой езды с голым торсом. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен идея понравилась.
«О, да! Верховая езда лучшая», — заметила она.
«Мы должны показать им наши грудные мышцы», — согласился Джонсон.
Среди присутствующих за круглым столом были президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.
Фотография Владимира Путина с голым торсом на коне, которую вспомнил Трюдо, была сделана в августе 2009 года во время отдыха в Туве.