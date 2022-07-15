Путин отстранил Борисова от должности вице-премьера России

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», — значится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Борисов перешел на должность гендиректора Роскосмоса. Указ о назначении также уже подписан главой государства.

Юрий Борисов курировал в правительстве направления «Космос» и «Оборонная промышленность». СМИ сообщили о его планах покинуть пост зампреда 13 июля. Тогда же стало известно, что Борисов может сменить Дмитрия Рогозина в Роскосмосе.

В день отставки Борисова на должность вице-премьера российского правительства утвердили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Новый зампред анонсировал подготовку контрсанкций в нескольких отраслях промышленности.