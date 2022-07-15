Мантурова утвердили на должность вице-премьера России

Госдума утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост зампреда правительства России. Информация появилась на сайте парламента.

Кандидатуру Дениса Мантурова представил полномочный представитель правительства России в Госдуме Александр Синенко. Новый зампред уже анонсировал одно из направлений работы, подготовку контрсанкций в ряде отраслей промышленности, написало РИА «Новости».

Ранее Мантуров встретился со всеми фракциями парламента и профильным комитетом по промышленности и торговле. Во время пленарного заседания он ответил на вопросы депутатов. Все фракции поддержали кандидатуру Мантурова.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. В документе указывалось, что новый зампред будет совмещать эту должность с управлением Министерством промышленности и торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера.