СМИ сообщили о планах вице-премьера Борисова уйти в отставку

В ближайшее время в отставку уйдет вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Не исключено, что он займет должность Дмитрия Рогозина в Роскосмосе.

Борисов курирует в правительстве направления «Космос» и «Оборонная промышленность». О смене его деятельности заявили собеседники, знакомые с обсуждением вопроса, источник в ОПК и экс-чиновник кабмина.

Конкретная должность вице-премьера пока не известна. Во властных структурах допустили, что он возглавит «крупный промышленный актив».

В Роскосмосе не прокомментировали ситуацию.

Госдума экстренно вернулась с каникул 11 июля. Внеочередное заседание нижней палаты российского парламента назначили на 15-е число.

Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. В документе сказано, что новый зампред правительства совместит должность с руководством Минпромторгом. Министерство сейчас возглавляет Денис Мантуров. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже внес его кандидатуру на новую должность.