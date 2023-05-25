Власть 25 мая 2023, 22:33 Путин оценил развитие ситуации между Арменией и Азербайджаном Путин: ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в сторону урегулирования. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его слова привел ТАСС.

«На мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал он.

Реклама

Глава государства также сообщил о планируемой встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Переговоры планируется провести через неделю.

Власти Армении и Азербайджана достигли договоренности в вопросе признания территориальной целости друг друга. На заседании Высшего Евразийского экономического совета армянский лидер Никол Пашинян указал на отсутствие территориальных претензий к Азербайджану.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан благодарен усилиям России в процессе нормализации отношений страны с Арменией.