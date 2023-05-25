Важное 25 мая 2023, 17:01 Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности Премьер Армении Пашинян заявил об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану Аппарат президента Республики Армения

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Власти Армении и Азербайджана договорились признать территориальную целость друг друга. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил армянский лидер Никол Пашинян.

«Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. По словам Ильхама Алиева, у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении», — сказал Пашинян.

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Президент Азербайджана Алиев подтвердил эти слова.

«Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», — добавил Алиев.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать территорией Азербайджана 86 тысяч квадратных километров, которые включают в себя земли Нагорного Карабаха. При этом он подчеркнул, что в ответ в Баку должны признать 29,8 тысячи квадратных километров сопряженной территории частью Армении.