Важное 25 мая 2023, 19:06 Путина поблагодарили за усилия России по нормализации отношений Азербайджана и Армении Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации отношений Азербайджана и Армении Аппарат президента Республики Армения

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Азербайджан благодарен усилиям России в процессе нормализации отношений страны с Арменией. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, сообщил ТАСС.

«Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны <…>. Мы эти усилия очень высоко ценим», — подчеркнул Алиев.

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Переговоры Путина и лидера Азербайджана проходят в Москве. Также президент России проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Затем пройдут трехсторонние переговоры.

На повестке — вопрос о разрешении конфликта двух стран и нормализация их отношений. Переговорный процесс нацелен на подписание соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений».

Консультации на эту тему пройдут также в июне на саммите Европейского политического сообщества.