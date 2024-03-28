Власть 28 марта 2024, 00:50 Путин оценил работу российской боевой авиации в зоне СВО Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин оценил на отлично работу боевой авиации в зоне спецоперации на Украине. Он встретился с военными летчиками во время поездки в Торжок. Его слова привело РИА «Новости».

Бойцы спросили главу государства, как он оценивает работу боевой авиации в зоне СВО.

Реклама

«Отлично. Все работают отлично. [Бойцы] вносят огромный вклад в достижение общей цели», — ответил президент.

Глава государства отметил действия бомбардировочной авиации и назвал очень тяжелой работу летчиков штурмовой авиации.

Также во время визита в Торжок Путину показали ракеты «Хризантема» с повышенной боевой частью. Эти боеприпасы поражают цели на расстоянии до 10 километров и «отрывают башни» западным танкам.

На встрече с летчиками президент заявил, что российская армия будет уничтожать западные истребители F-16, если их передадут Украине. При необходимости — и на территории третьих стран.