Армия 27 марта 2024, 23:35 Срывает танкам башни. Путину показали ракету «Хризантема» Путину показали мощную ракету «Хризантема» в Торжке

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Президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке. Там главе государства продемонстрировали образцы боевой техники и средства поражения. Ему показали ракету «Хризантема» для вертолета Ми-28НМ. Видео визита появилось на официальном сайте Кремля.

Во время посещения центра Путин пообщался с летчиками, проходящими подготовку в учреждении. Ему показали ракеты «Хризантема» с повышенной боевой частью. Дальность полета таких ракет составляет 10 километров.

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«И есть большое количество видео, когда ракета попадает в танк, у танка прямо башню отрывает. Это из-за этой мощной боевой части», — рассказал собеседник президента.

Ранее Путин попросил мать российского солдата, который сейчас находится в Авдеевке, передать от него привет сыну.