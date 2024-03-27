27 марта 2024, 23:35
Срывает танкам башни. Путину показали ракету «Хризантема»
Путину показали мощную ракету «Хризантема» в Торжке
Президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке. Там главе государства продемонстрировали образцы боевой техники и средства поражения. Ему показали ракету «Хризантема» для вертолета Ми-28НМ. Видео визита появилось на официальном сайте Кремля.
Во время посещения центра Путин пообщался с летчиками, проходящими подготовку в учреждении. Ему показали ракеты «Хризантема» с повышенной боевой частью. Дальность полета таких ракет составляет 10 километров.
Реклама
«И есть большое количество видео, когда ракета попадает в танк, у танка прямо башню отрывает. Это из-за этой мощной боевой части», — рассказал собеседник президента.
Ранее Путин попросил мать российского солдата, который сейчас находится в Авдеевке, передать от него привет сыну.
Кремль
Ракеты
Минобороны РФ
Видео
Россия
Владимир Путин
Танки
Реклама
Реклама