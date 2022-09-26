Путин отправил в отставку постпреда России при Евросоюзе | 360°

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Путин отправил в отставку постпреда России при Евросоюзе

Президент России Путин подписал указ об отставке постпреда России в ЕС Владимира Чижова

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Владимир Чижов больше не представляет Россию в Брюсселе. Указ о его отставке с постов постпреда России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — решил глава государства.

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Владимир Чижов еще в начале сентября объявил об уходе после 17 лет работы. Он сравнил себя с живым монументом стратегическому партнерству России и Евросоюза и предупредил западных коллег, что разрушать отношения легче, чем выстраивать заново.

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Бывший постпред заявил, что санкциями Евросоюз довел себя до точки невозврата. Страны воспринимают их смягчение как собственное поражение, поэтому не смогут восстановить отношения с Россией. В качестве примера он привел запуск «Северного потока — 2», на который европейцы не решатся из страха поражения.

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Владимир Путин

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