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Россия заменит постоянного представителя при Евросоюзе

Постпред России при ЕС Чижов объявил о завершении работы в Брюсселе

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов объявил о скором уходе со своего поста после 17 лет работы. В беседе с РИА «Новости» дипломат заявил, что его длительная командировка близится к концу.

Кто заменит его на посту постоянного представителя России в Брюсселе, Чижов не уточнил.

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«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — сказал он.

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Дипломат отметил, что в ходе недавних бесед с европейскими коллегами предупредил, что разрушить отношение легче, чем выстраивать их заново.

По словам Чижова, в последние годы работы он стал свидетелем того, как страны Евросоюза начали забывать о своей стратегической автономии, постепенно превращаясь в экономический придаток НАТО. Такое поведение ставит крест на возврате к прежним отношениям между Россией и Евросоюзом.

Дипломатия

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