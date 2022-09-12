Санкции ЕС против России сделали невозможным восстановление отношений | 360°

Мир 12 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Санкции ЕС против России сделали невозможным восстановление отношений Постпред России при ЕС Чижов исключил отмену европейских санкций РИА «Новости»

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Антироссийские санкции Евросоюза завели его настолько далеко, что о восстановлении каких-либо отношений уже говорить нельзя. Европейские чиновники рассматривают любые смягчения или отмену ограничений против России как собственное поражение.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в качестве примера привел энергетический кризис, с которым столкнулась Европа в преддверии отопительного сезона. Заявление дипломата привел ТАСС.

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«Они (страны ЕС — примеч. ред.) могли бы, например, повернуть кран „Северного потока — 2“. И их проблема будет решена», — заметил Чижов.

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Подобный шаг, добавил он, означал бы провал европейской политики, цель которой — добиться поражения России и ее президента.

«Конечно, в этой ситуации включить „Северный поток — 2“ — это расписаться в своей неудаче», — сказал постпред РФ.

Владимир Чижов проводит итоговую пресс-конференцию в преддверии своего ухода с поста постоянного представителя России при Евросоюзе. Он проработал на этой должности 17 лет.

Комментируя свой уход, дипломат заявил, что ему стало неуютно «выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и Евросоюза».

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