Россия сохранит плацдарм на правом берегу Днепра. Подвиги бойцов окупятся сторицей | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 17:38 Россия сохранит плацдарм на правом берегу Днепра. Подвиги бойцов окупятся сторицей Эксперт Дандыкин: ВС России улучшат положение на южном направлении в зоне СВО

Читать 360tv в

Российские военные продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Противник отвечает атаками на объекты гражданской инфраструктуры, но вскоре ВС России смогут улучшить положение на южном направлении. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин специально для «360» обсудил главные моменты в брифинге Минобороны от 3 ноября.

Реклама

Далее — прямая речь.

ВСУ вымещают зло на мирном населении

Мне кажется, та тревожная и беспокойная обстановка, которая в течение нескольких дней наблюдается на фронтах специальной военной операции, все-таки сохраняется. Наши находятся в состоянии активной обороны.

Особенно удачно действуют артиллерия, беспилотники различного направления — те же «Герани» и другие. Продолжилось нанесение ударов по критическим объектам инфраструктуры Украины, что тоже очень важно.

Уничтожили десятки единиц техники, враг понес достаточно большие потери живой силы

Еще я бы выделил то, что формирования киевского режима по-прежнему атакуют мирное население, социальные объекты. Самое страшное — продолжают бить по Запорожской атомной электростанции, по городу Энергодар, который только-только получил тепло, и вот, говорят, возникли проблемы. Стреляют натовским оружием — HIMARS, гаубицами М-777.

Так они понимают «месть» за то, что мы выводим из строя их объекты энергоснабжения, водоснабжения, какие-то транспортные артерии, в том числе склады с вооружением и техникой. Но вымещают все на населении.

РИА "Новости"

Российские военные улучшат позиции на южном направлении

Очень важно, что большинство мирных жителей покинули и Херсон, и другие районы, перешли на левый берег Днепра. Думаю, это позволит нашим войскам успешнее решать задачи на южном направлении, не оглядываясь на мирное население, которое нужно вывозить под огнем, как это было в Мелитополе, рисковать своими жизнями.

Несмотря на те утверждения отдельных людей о том, что придется выходить на левый берег, думаю, нам удастся сохранить этот плацдарм на правом берегу Днепра, отразить попытки атак противника и в дальнейшем приступить к очищению наших земель от врага.

Наступление

Важно, что все делается в достаточно спокойной обстановке. Каждый боец и каждый командир, я так вижу, знает свое место.

Самое главное, что есть единый командующий, который сейчас принимает решения по всем направлениям

И еще — мы крайне бережно относимся к тем подкреплениям, которые уже пришли на боевые позиции и на подходе к боевым позициям. И к тем, кто готовится, участвует в резервах, тем, кто будет решать задачи в дальнейшем — думаю, наступит такая пора.

У меня есть ассоциация с 1941 годом, с битвой под Москвой, с декабрем-месяцем. Надеюсь, подвиги наших ребят, которые они сейчас совершают, отражая пока еще превосходящие силы противника, сторицей окупятся, когда мы пойдем вперед.