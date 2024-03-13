Власть 13 марта 2024, 20:55 Путин отменил передачу активов Danone во временное управление Росимущества РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин отменил передачу активов французской компании Danone в России во временное управление Росимущества. Соответствующий указ появился на сайте правовых актов. Указ вступил в силу с момента его публикации.

В феврале появилась информация, что российские активы Danone собирается купить компания компании «Вамин» из Татарстана. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Владелец компании — 29-летний Минтимер Мингазов — в прошлом году вошел в совет директоров Life & Nutrition, которая была «дочкой» Danone в России.

Реклама

Летом прошлого года российскую «дочку» Danone возглавил глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев.