13 марта 2024, 20:55
Путин отменил передачу активов Danone во временное управление Росимущества
Президент Владимир Путин отменил передачу активов французской компании Danone в России во временное управление Росимущества. Соответствующий указ появился на сайте правовых актов. Указ вступил в силу с момента его публикации.
В феврале появилась информация, что российские активы Danone собирается купить компания компании «Вамин» из Татарстана. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Владелец компании — 29-летний Минтимер Мингазов — в прошлом году вошел в совет директоров Life & Nutrition, которая была «дочкой» Danone в России.
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Летом прошлого года российскую «дочку» Danone возглавил глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев.
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