Общество 18 июля 2023, 22:27 Глава Минсельхоза Чечни возглавил российскую «дочку» Danone СПАРК: глава Минсельхоза Чечни Закриев возглавил АО «Данон Россия» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зампред председателя правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев возглавил российскую «дочку» Danone после передачи долей иностранных компаний Росимуществу. Изменения уже отражены в базе данных СПАРК, сообщил РБК.

Указ о передаче доли иностранцев в российском подразделении Danone Росимуществу президент Владимир Путин подписал 16 июля. Речь идет о 83 миллиардах обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тысячах обыкновенных акций, относящихся к «Данон Трейд».

Реклама

Решение о передаче долей французской компании приняли на основании указа президента от апреля 2022 года «О временном управлении некоторым имуществом». Причиной стало принятие «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» западные санкции, касающиеся ограничения прав собственности.

Французский производитель заявил, что изучит ситуацию с передачей доли иностранных компаний во временное управление Росимущества. Организация сообщила, что готовится принять «все необходимые меры» для зашиты своих прав как акционера и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса.

Ранее сообщалось, что французская компания Danone решила переименовать свой бренд «Активиа» для российского рынка. Продукт назовут «АктиБио», изменения затронут только названия и упаковки.