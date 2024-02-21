Мир 21 февраля 2024, 11:36 Российские активы Danone решили купить в Татарстане FT: Danone собирается продать бизнес в России компании «Вамин» из Татарстана David Zorrakino/Keystone Press Agency/globallookpress

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Французская компания Danone планирует продать российские активы молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Российские активы французской компании передали в свое время Росимуществу. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

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Прошлым летом он вошел в совет директоров Life & Nutrition, которая является переименованной дочерней компании Danone в России. Новую должность, как уточнили авторы материала, Мингазов получил после того, как главой компании стал зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

По данным издания, директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев передал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В обращении бизнесмен указал, что руководство организации согласилось выплатить порядка 17,7 миллиарда рублей за контроль над российским бизнесом Danone. Часть из этих средств пойдет на обслуживание долга. Вторую сумму передадут на оплату доли Danone в компании.

В декабре прошлого года FT писал, что чеченское руководство Danone показало хорошие управленческие навыки. И это при том, что они оказались новичками в бизнесе.