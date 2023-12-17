Власть 17 декабря 2023, 17:13 Путин осмотрел стенды регионов на выставке-форуме «Россия» Путин осмотрел региональные стенды в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин повторно ознакомился с экспозицией «Регионы России» в рамках международной выставки-форума на ВДНХ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Глава государства исследовал стенды Приморского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Омской, Тюменской и Архангельской областей. Организаторы выставки показали российскому лидеру виртуальную панораму Финского залива и интерактивные платформы, которые с удовольствием изучают дети.

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Путин посетил 17 декабря ВДНХ, чтобы принять участие в съезде «Единой России», мероприятие прошло в 75-м павильоне.

Ранее кандидатуру нынешнего президента на грядущих выборах поддержала инициативная группа. Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов провел голосование, во время которого все участники единогласно выступили за поддержку Путина.