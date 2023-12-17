17 декабря 2023, 17:13
Путин осмотрел стенды регионов на выставке-форуме «Россия»
Путин осмотрел региональные стенды в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ
Президент Владимир Путин повторно ознакомился с экспозицией «Регионы России» в рамках международной выставки-форума на ВДНХ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Глава государства исследовал стенды Приморского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Омской, Тюменской и Архангельской областей. Организаторы выставки показали российскому лидеру виртуальную панораму Финского залива и интерактивные платформы, которые с удовольствием изучают дети.
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Путин посетил 17 декабря ВДНХ, чтобы принять участие в съезде «Единой России», мероприятие прошло в 75-м павильоне.
Ранее кандидатуру нынешнего президента на грядущих выборах поддержала инициативная группа. Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов провел голосование, во время которого все участники единогласно выступили за поддержку Путина.
Владимир Путин
Выставка-форум «Россия»
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