Путин одобрил отправку срочной партии зерна в Афганистан

Президент России Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану на случай, если возникнет такая необходимость. Об этом в эфире Первого канала рассказал спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

«Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна», — пояснил Кабулов.

Он добавил, что объемы помощи определит российское правительство с учетом ожидаемого урожая в России, «дай бог, хорошего».

В марте и апреле Россия, несмотря на западные санкции, нарастила производство пшеницы, в том числе в недружественные страны, и осталась надежным поставщиком. В то же время Афганистан в мае вынужден был остановить экспорт пшеницы, чтобы избежать нехватки зерна.