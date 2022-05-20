Афганистан перестал экспортировать пшеницу

Афганское министерство финансов приняло решение остановить экспорт пшеницы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таможенным службам уже поручили остановить вывоз пшеницы из страны. Такое решение приняли для того, чтобы избежать нехватки зерна в Афганистане, передал RT.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия, несмотря на санкции со стороны Запада, смогла нарастить производство пшеницы за март–апрель 2022 года. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022».