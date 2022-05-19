Министр Решетников заявил, что Россия нарастила производство пшеницы в марте–апреле

Россия, несмотря на санкции со стороны Запада, смогла нарастить производство пшеницы за март–апрель 2022 года, а также наладить экспорт зерна даже в недружественные страны. Такой информацией поделился министр экономического развития Максим Решетников во время пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022». Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр заметил, что в прошлом году стране удалось задержаться на первом месте по количеству экспорта пшеницы. Всего Россия поставила 30 миллионов тонн зерна в 100 разных стран. Наибольшее количество направили в Турцию, Египет, страны Южной Азии, передал RT.

«Мы остаемся надежным поставщиком и в нынешних условиях. В марте–апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны и даже в те, которые наложили на нас санкции», — заявил Решетников.