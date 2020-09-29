Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Инициатором звонка была армянская сторона.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля на своем официальном сайте.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Разговор был акцентирован на необходимости прекращения обеими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса.

Отношения между Азербайджаном и Арменией снова обострились. 27 сентября азербайджанская сторона начала «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха. Обе страны объявили военное положение. Боевые действия продолжаются с выходных.