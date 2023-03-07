Власть 07 марта 2023, 21:06 Путин обсудил с главой Запорожской области вопросы безопасности в регионе Президент Путин обсудил с Балицким развитие и безопасность Запорожской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Главными темами совещания стали социально-экономическое развитие региона и его безопасность, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально-экономической ситуации», — сказал Песков.

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Кроме этого, Балицкий задал Путину вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова. Сейчас, по его словам, добровольческие батальоны с трудом получают вооружение, используя в бою в основном трофейное оружие.

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В начале февраля врио губернатора сообщил, что первые бойцы батальона Павла Судоплатова отправились на линию боевого соприкосновения. По его словам, они уже имеют хороший боевой опыт, а также несколько месяцев проходили интенсивную военную подготовку на полигонах. Балицкий ранее рассказывал, что ежемесячно ряды батальона пополняют около 150 человек, среди них — турки, сербы, представители скандинавских стран.