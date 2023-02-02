Спецоперация 02 февраля 2023, 10:25 Добровольцы из Турции начали подготовку в батальоне Судоплатова для участия в СВО РИА «Новости»: добровольцы из Турции присоединились к батальону имени Судоплатова РИА «Новости»

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Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова. Сейчас они проходят боевую подготовку, чтобы принять участие в спецоперации, сообщило РИА «Новости».

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине», — рассказал будущий боец с позывным Кузон.

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Он добавил, что учился в Москве несколько лет, завел много близких друзей и хорошо познакомился с культурой страны. Доброволец отметил, что служил в армии в Турции, но у него нет опыта участия в конфликтах.

Кузон также обратил внимание на разрушительное влияние США в других странах.

«Все знают, что террористов спонсируют Штаты, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак», — добавил он.

Другой доброволец с позывным Лаз выразил уверенность, что Россия одержит победу в ходе СВО в любом случае. По его словам, он с соотечественниками проходит тренировки и изучает новые армейские стандарты.