Армия 04 февраля 2023, 14:48 Добровольческий батальон отправился на линию соприкосновения в Запорожской области Врио главы Запорожья Балицкий: бойцы добробата имени Судоплатова отправились в зону СВО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подразделение бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отправилось на линию боевого соприкосновения. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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По его словам, бойцы уже имеют хороший боевой опыт. В течение нескольких месяцев они проходили интенсивную военную подготовку на полигонах.

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«Для выполнения задач их снабдили всем необходимым: вооружением, разгрузочными системами, аптечками, бронежилетами, комплектами боевой экипировки и обмундированием», — написал Балицкий.

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Глава региона отметил, что власти оказывают добровольцам всю необходимую поддержку. Солдаты рвутся в бой, однако на передний край линии обороны пока что отправили самых подготовленных.

«Оставшиеся ребята продолжают обучение и надеются в скором времени попасть к своим товарищам на передний край», — добавил он.

Ранее Балицкий сообщил, что украинское командование готовит контрнаступление в Запорожской области. Он подчеркнул, что российские военные полностью готовы встретить незваных гостей.