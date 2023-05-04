Власть 04 мая 2023, 21:53 Путин обсудил с главой Минэкономразвития ситуацию в российской экономике Глава Минэкономразвития Решетников рассказал Путину о ситуации в российской экономике Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Они обсудили текущую ситуацию в экономике страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Решетников рассказал, что по итогам 2023 года государство войдет в число лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. Он пояснил, что этот процесс обеспечит потребительский спрос. По прогнозам министерства, рост показателя составит 4%. При этом положительная динамика ожидается по всем основным компонентам.

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Также Решетников сообщил, что инфляция в стране за апрель составила всего 2,6%.

«Из развитых стран у нас, в общем, [годовая инфляция] сейчас по марту на одном из самых низких уровней — 3,5%, а по апрелю данные сейчас вообще 2,6%», — подчеркнул он.

В конце апреля Центробанк России сообщил, что регулятору удалось пятый раз сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ уточнили, что инфляционные ожидания россиян также снизились.

А вот Федеральная резервная система Соединенных Штатов повысила процентную ставку на 25 пунктов до 5,25%. Этот показатель стал максимумом с 2006 года.